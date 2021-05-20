Путин призвал российских дипломатов защитить памятники советским солдатам за границей

Российский лидер Владимир Путин призвал дипломатические миссии позаботиться о защите памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин призвал дипломатические миссии позаботиться о защите памятников советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Путин предупредил дипломатов, что им предстоит долгая и кропотливая работа.

«Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально, жестко, последовательно, опираясь на силу международного права», – заявил президент.

Дипломатам в своей работе необходимо опираться на общественные движения по сохранению исторической памяти, подчеркнул Путин. Он привел в пример посольств России в Сербии, Австрии, Бельгии, Испании, Турции и Болгарии, которые успешно сотрудничают с международными координаторами проекта «Бессмертный полк».

В апреле Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как на Моравской площади чешского города Брно неизвестные злоумышленники нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям.

До этого вандалы осквернили памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском Пловдиве.