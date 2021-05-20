Путин: у России самые современные силы ядерного сдерживания Фото: REUTERS

Россия обладает самыми современными силами ядерного сдерживания в мире. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа».

- Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания. Это можно утверждать твердо. Накануне у нас появился новый вид стратегического оружия - планирующий блок «Авангард», которые способен развивать гиперзвуковую скорость. У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые корабли, современные беспилотники, - сообщил российский президент.

Владимир Путин отметил, что все эти новые вооружения РФ обеспечила себе за счет рачительного отношения к деньгами, выделяемым на оборону, а также благодаря сохранению и развитию научных школ, подготовке инженерных кадров.

Ранее российский лидер подчеркнул также, что в нашей стране нет милитаризации экономики. Россия по расходам на оборону находится примерно в конце первой десятки государств.