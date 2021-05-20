Путин рассказал о разработке нового вооружения в России. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в России появилось новое вооружение. Он отметил, что инновационные авиакомплекты, боевые корабли и подводные лодки появляются за счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону.

"За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами", - сказал президент на заседании Российского оргкомитета "Победа".

Владимир Путин отметил, что есть еще и другие факторы при помощи которых России удается оставаться одной из сильнейших стран. Он подчеркнул, что власти продолжат действовать так и дальше.

Также президент РФ рассказал, что у России самые современные силы ядерного сдерживания.