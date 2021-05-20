Тимошенко надела в Раду вышиванку и сделала «фирменную» прическу. Фото: Instagram Юлии Тимошенко

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пришла на заседание Верховной Рады Украины в национальном образе: политик надела вышиванку и сделала свою традиционную прическу. Фотографию со своим образом лидер партии опубликовала в четверг, 20 мая, на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото Юлия Тимошенко запечатлена в платье-вышиванке, украшенном пестрым орнаментом, и со своей «фирменной» прической — косой-«бубликом», которую политик заплела вокруг головы.

- Каждый раз, надевая платье-вышиванку, мы становимся лучше! Мы делаем этот мир красивее, а нашу страну – крепче. Горжусь, что я украинка!, - подписала свой пост Юлия Тимошенко.

Известно, что данный национальный образ глава украинской партии «Батькивщины» выбрала в честь Дня вышиванки, который на Украине ежегодно отмечают 20 мая.