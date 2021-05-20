Большинство россиян считают РФ влиятельной страной

Авторитет России в мире определяется прежде всего военной мощью Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия имеет достаточно сильное влияние в мире, считают более половины жителей страны. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 65% жителей России положительно оценивают ее положение на международной арене.

Как считают 43% опрошенных, страна за последний год укрепила свои позиции, 24% заявили об ослаблении влияния России, еще 24% не увидели изменений. Опрос показал, что чаще остальных позиции России в мире оценивают отрицательно люди с плохим и очень плохим материальным положением, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Своего влияния Россия добилась за счет мощного вооружения, заявили 69% респондентов. Почти 50% считают, своего положения на международной арене Москва добилась за счет личного авторитета президента Владимира Путина. Спортивные достижения как фактор успеха России назвали 36% опрошенных, научный и технологический прорыв – 32%. Еще 28% думают, что Россия обязана своему влиянию культурному наследию.

По мнению 42% респондентов, Россия вновь вошла в число ведущих держав, 28% высказали мнение, что она станет великой в течение 15-20 лет. Каждый пятый ответил, что стать мировой державой у России уже не получится.