Путин пообещал сделать все необходимое для укрепления России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа" пообещал сделать все необходимое, чтобы усилить и упрочнить нашу страну.

"И мы будем делать все, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить... чтобы добиться стратегической цели. Мы без всяких сомнений должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу родину", - сказал президент.

Путин рассказал, что с каждым годом Россия становится только сильнее. Он отметил, что благодаря грамотному распределению средств в нашей стране появилось инновационное вооружение. Также он подчеркнул, что у нашей страны имеются самые современные силы ядерного сдерживания. Ранее российский лидер подчеркнул также, что в нашей стране нет милитаризации экономики.