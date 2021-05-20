Сенатор Джабаров признал, что Вашингтон потерпел поражение в борьбе против «Северного потока -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров оценил ситуацию вокруг «Северного потока -2». Сенатор уверен, что Вашингтон потерпел определенное поражение в попытках заблокировать строительство газопровода.

Американские власти задумываются об отмене введенных санкций, в частности потому, что Германия сказала свое категорическое «нет».

Берлин понимает, что данный поток очень важен для экономики страны и отказывается действовать в ущерб своим интересам.

- Немцы сказали категорически «нет». А ухудшать отношения со своим главным союзником в Европе американцы все-таки не захотели, - рассуждает сенатор в беседе с NEWS.ru.

Собеседник издания выразил надежду, что работы на газопроводе будут завершены в 2021 году. После его введения в эксплуатацию вся Европа поймет, как важно было завершить данный проект.

- Американцы культурно отодвинулись от Германии и пытаются наказать Россию, но это наказание выглядит несущественно, - заключил парламентарий.