Политолог: всеукраинский референдум по Донбассу не принесет мир в регион

Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский референдум по ситуации в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков объяснил, почему предложение Владимира Зеленского о проведении референдума по ситуации в Донбассе бесперспективно и не принесет мир в регион.

Единственное, что выиграет Киев – это аргумент для отказа от Минских соглашений.

- Пока определить последствия референдума проблематично, так как не ясно, какие вопросы намерен поднять Киев. Но для восстановления мира – эта идея бесперспективна. Новые условия лишь уведут стороны конфликта от мира, а не приблизят его, - отметил в беседе с «Известиями» политолог.

О возможном референдуме Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления в должность. Презиент Украины отметил, что данный вопрос рассматривается.

Еще один вопрос, который находится в стадии решения - это диалог в Россией. Украинский лидер отметил, что назрела пора провести переговоры с Владимиром Путиным.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек согласен, что России и Украине есть что обсудить, причем за столом переговоров, а не в телефонном режиме.

- Хотя мы неоднократно заявляли о готовности к разговору, Киев упорно отмалчивался. Но, видимо, и там уже поняли, что ситуация тупиковая и с соседями во вражде жить бесперспективно. Именно с этим я связываю заявление президента Зеленского, - отметил депутат в беседе с RT.