Замглавы и экс-глава департамента Минпромторга задержаны по делу о мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель руководителя департамента развития фармацевтической промышленности российского Минпромторга Ольга Покидышева и бывший глава данного департамента Ольга Колотилова задержаны в Москве по делу о крупным мошенничестве. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба Басманного суда в российской столице.

Сообщается, что следствие просит суд об аресте задержанных, соответствующее ходатайство уже подали.

- В суд поступило ходатайство об избрании Ольге Покидышевой и Ольга Колотиловой, которых обвиняют по пункту четвертому статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля текущего года, - цитирует агентство ТАСС заявление пресс-службы суда.

На официальном сайте министерства промышленности и торговли России указано, что Покидышева работает в должности заместителя главы департамента развития фармацевтической промышленности. Как сообщали источник агентства в правоохранительных органах, Колотилова ранее возглавляла данное ведомство, а сейчас работает заместителем губернатора Нижегородской области.