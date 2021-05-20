Зампред «Газпрома» сообщила о беспрецедентно низких запасах газа в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила о беспрецедентно низких запасах газа в Европейском союзе. В городах Европы сохраняется прохладная погода, однако местные власти не могут сократить отставание в объемах закачки топлива, заявила она в четверг, 20 мая, в ходе пресс-конференции.

- В настоящее время всем очевидно, что повторение ситуации 2020 года с низким спросом на газ маловероятно и на смену переизбытка в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов. В конце прошлого месяца в подземные хранилища Европы и Турции было закачано только 33,6 миллиарда кубометров. Страны ЕС не могут сократить отставание в объемах закачки газа, - сообщила Елена Бурмистрова.

Зампред «Газпрома» также заявила, что полностью отвергает предположения об искусственном поддержании высоких цен в Европе при помощи ограничения поставок российского газа через территорию Украины.

Ранее сайт Kp.ru сообщал, что «Газпром» в скором времени разработает новые сценарии развития компании до 2050 года в условиях низкоуглеродной повестки.