Госдума решила обязать Facebook открыть в России отдельный филиал Instagram

С 2012 года Instagram принадлежит Facebook Фото: REUTERS

Все крупные IT-корпорации, которые имеют в своем составе отдельные юридические лица, будут обязаны открыть в России их филиалы, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Instagram свой, Facebook свой», – сказал депутат.

Как рассказал Хинштейн, при разработке законопроекта, его авторы оценивали степень самостоятельности компании и количество ее собственной аудитории. Парламентарий отметил, что Facebook и Instagram – две «самостоятельные сущности», и кто кого учредил здесь не имеет значения.

Напомним, с 2012 года Instagram принадлежит Facebook.

Ранее Роскомнадзор предупредил, что может замедлить трафик Facebook и YouTube, если они не будут удалять запрещенный в России контент.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Роскомнадзор принял решение частично снять ограничения с Twitter, отметив, что социальная сеть удалила 91% остававшейся в ней запрещённой в России информации.