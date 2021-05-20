Россияне получили меры поддержки более чем на 10 триллионов рублей в 2020 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объем мер социальной поддержки россиян в прошлом 2020 году превысил десять триллионов рублей. Это на 1,5 триллиона рублей больше, чем два года назад. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил в ходе беседы с журналистами после заседания правительства министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

- В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам России в минувшем году на сумму в более десять триллионов рублей. Хочу подчеркнуть, что эта сумма значительно превышает объемы социальных обязательств, предусмотренных в этих же фондах ФСС и ПФР в 2019 году, - отметил глава ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 11 мая в силу вступил закон, по которому россиянам смогут назначать и предоставлять различные меры социальной поддержки без заявления. Регионы России для выполнения услуг в беззаявительном порядке будут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения.