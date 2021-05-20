Гинцбург: испытания «Спутника V» среди детей могут начать в ближайшие недели Фото: REUTERS

Исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» среди детского населения могут начаться в ближайшие несколько недель после одобрения российского министерства здравоохранения. Об этом в четверг, 20 мая, заявил директор разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Минздрав постоянно пытается решить вопрос, в рамках какой регуляторики мы будем внедрять вакцину и проводить исследования на детях. Надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию, - сообщил эксперт в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Гинцбург отметил также, что центр имени Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после прививки вакциной «Спутник V». Кроме того, центр в настоящее время переходит к третьей стадии испытаний препарата, решающего проблему антибиотикорезистентности.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что однокомпонентная вакцины «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот через три недели.