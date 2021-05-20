В Таиланде граждан на прививку от ковида заманивают золотом и коровами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В тайской провинции Чиангмай объявили акцию. Местным жителям прочат корову и золото, если они придут на прививку от коронавируса добровольно. Но при этом рогатое животное может получить лишь один человек раз в неделю, да и то путем случайной выборки, сообщает Reuters.

Беспрецедентная акция будет действовать до конца этого года. Со следующего месяца каждую неделю рандомно будет выбираться один вакцинированный сельский житель в районе Мае Чаем, который получит молодую корову стоимостью около 10 000 бат (318,78 долларов США).

Кампания рассчитана на 24 недели. Жители встретили ее с энтузиазмом.

Ранее в Нью-Йорке привитым жителям пообещали бесплатный бургер и картошку фри. Кампанию прорекламировал мэр города Билл де Блазио. В ходе брифинга он съел немного картофеля фри и несколько раз укусил бургер, приговаривая: "Ммм... Вакцинация".