Аналитики подсчитали, во сколько обойдется полная обработка от клещей в этом году

СберМаркет посчитал, во сколько обойдется обработка одежды, дачного участка и животного от клещей в 2021 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Лето уже на подходе, а, значит в природе начинают просыпаться насекомые, в том числе и особо опасные - клещи. Онлайн-сервис СберМаркет подсчитал, во сколько россиянам обойдется полная обработка от клещей в этом году. На это придется потратить 988 рублей. Сюда входит один спрей для одежды, средство для обработки дачного участка, ошейник для кошек или собак и набор для удаления клеща, если он все же укусил.

Аналитики также сравнили товары, которые россияне покупали в марте и апреле этого года. В апреле большим спросом пользовались ошейники для животных. Их продажи увеличились в 2,7 раза по сравнению с мартом. Кроме того, россияне часто покупали аэрозоли для обработки одежды. Спрос на них повысился в 6,5 раз.

- Ежегодно Роспотребнадзор предупреждает о начале активности клещей, при этом энцефалиту подвержены все люди независимо от возраста. Защититься от этих насекомых можно, если внимательно отнестись к профилактике: обработать одежду, дачный участок и своего питомца специальными средствами, - отмечает пресс-служба СберМаркета.