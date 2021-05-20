Генсек ООН назвал жизнь детей в Газе «адом на Земле» Фото: REUTERS

Жизнь детей в секторе Газа на фоне обострения вооруженного конфликта с Израилем является настоящим «адом на Земле». Об этом в четверг, 20 мая, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН по эскалации в Израиле и секторе Газа.

Генсек организации призвал стороны вооруженного противостояния немедленно остановить все боевые действия.

- Если и есть ад на Земле, то это жизнь детей в Газе. Мы призываем Израиль обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в сектор, - заявил Антониу Гутерриш.

Накануне российский президент Владимир Путин призвал к прекращению насилия с обеих сторон в конфликте между Израилем и Палестиной. Глава государства отметил, что обострение противостояния двух сторон уже привел к огромного числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.