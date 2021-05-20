Зеленский не включил в перечень коренных народов Украины русских. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появился текст законопроекта Зеленского о коренных народах Украины. При этом русских в этом списке нет.

В проекте говорится, что коренной народ - этническое меньшинство, которое сформировалось на территории страны и имеет самобытные язык и культуру, традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины и не имеет собственной страны за пределами Украины. Зеленский выразил надежду, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки.

При этом в документе отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма - крымские татары, караимы и крымчаки.

Ранее Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Президент опубликовал в Instagram фотографию, на которой он в народном наряде. Но, при рассмотрении пользователи сети обратили внимание, что вышиванка слишком похожа на русскую косоворотку. Под постом президента Украины развернулась крупная дискуссия.