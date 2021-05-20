МИД РФ предложил включить в критерии недружественных стран их отношение к советским памятникам

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Список недружественных России стран может пополняться на основе их отношения к мемориалам советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Как отметил дипломат, ярчайший пример несоблюдения договоренностей по сохранению советских памятников — Польша. Страна объявила декоммунизацию и демонтировала более 400 советских мемориалов, заявили в ведомстве.

«Власти выдумали концепцию…«символических памятников, подлежащих декоммунизации»… Это противоречит положениям соглашения между правительствами наших двух стран о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 24 февраля 1994 года», – напомнил Богданов.

Замглавы МИД также обратил внимание, что Польша нарушила подписанный в 1997 году договор о перечне мемориалов солдат, погибших на территории республики. Если изначально в нем было 561 памятник, то к 31 марта этого года он сократился до 112 объектов. Таким образом, отметил дипломат, были ликвидированы 449 советских памятников, расположенных вне мест захоронений.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что список недружественных РФ стран могут расширить.

Ранее Россия внесла Россия в список недружественных стран Чехию и США.