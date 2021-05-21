Продукцию «Башспирта» теперь можно найти в 73 регионах России

В 2021 году число регионов присутствия АО «Башспирт» выросло на 73%. Если в 2020 году компания реализовывала свою продукцию в 42 субъектах России, то в текущем году это уже 73 региона, сообщает пресс-служба АО «Башспирт».

Республиканский производитель считает, что расширить географию удалось благодаря развитию сотрудничества с федеральными сетями «Красное и Белое», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «О'кей», «Монетка» заключением контракта с сетью «Ароматный мир» и запуском в федеральную розницу новых продуктов.

ЦЕЛЬ – ВСЯ РОССИЯ

В 53 субъектах страны фирменные напитки компании можно найти в магазинах федеральных сетей, в 16 регионах ее реализуют еще и дистрибьютеры. С остальными регионами АО «Башспирт» работает исключительно через дистрибьютеров. В планах компании – начать реализацию своей продукции еще в 12 регионах России, в том числе, например,в Тыве, Амурской области, Чукотском автономном округе.

- Два предыдущих года мы активно работали над созданием нового современного продукта, после того, как он полюбился республике, его вывели и на федеральную полку. Важно отметить, что разные сети приняли разные продукты, но несомненно одно: теперь «Башспирт» представлен практически по всей стране, - отмечают в пресс-службе компании.

Интересный факт: самые большие продажи – 53% - приходится на долю Башкирии, Челябинской и Свердловской области.

ПОБЕДА В КОНКУРЕТНОЙ БОРЬБЕ

Рост «Башспирта» заметен не только в географии. Как сообщает РБК Уфа, в первом квартале 2021 года выручка предприятия после уплаты акцизов составила 1,07 млрд рублей - на 291 млнбольше по сравнению с прошлым годом. Объемы реализации продукции выросли на 215 тыс. до 735,7 тыс. декалитров.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал РБК Уфа, что рынок крепкого алкоголя в России стабилен и увеличения производства в стране не предвидится, и поэтому такие показателиАО «Башспирт» свидетельствуют о его «победе в конкурентной борьбе с другими производителями, как крупными, так и средними и малыми».

- Много лет идет негласное соревнование между Татарстаном и Башкирией. И там, и там базовое предприятие на рынке принадлежит региону — «Татспиртпром» и «Башспирт». Первый за последние пять лет стал из региональной компании крупнейшим федеральным производителем и продавцом. Очень хороший пример у «Башспирта» есть, и я чувствую, что они всеми силами это соревнование поддерживают, - отмечает Вадим Дробиз. - В последнее время очень много реализуют в маркетинге задумок по привлечению внимания потребителя к продукции, различные федеральные информационные кампании, нетрадиционные разные ходы, сейчас они собираются 225 лет отмечать с начала производства крепкого алкоголя в Башкирии.

О развитии компании говорит и министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев:

- «Башспирт» сильно шагнул вперед, нужно отметить и ребрендинг магазинов, и новые линейки продукции, федеральные сети внимательно смотрят на рынок и обращают внимание на продукцию регионального производителя.