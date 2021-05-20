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Авто20 мая 2021 18:34

Автоюрист указал на проблемы системы автоматического списания штрафов

Минюст предложил установить упрощенный порядок взыскания средств за нарушения ПДД
Елена АКИМОВА
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Автоюрист указал на проблемы системы автоматического списания штрафов

Автоюрист указал на проблемы системы автоматического списания штрафов

Фото: Иван Макеев

В Минюсте предлагают упростить процедуру взыскания штрафов с водителей за нарушение ПДД. Если поправки будут утверждены, до деньги будут снимать со счетов водителя автоматически.

С одной стороны – это отменит ряд бюрократических вопросов, а с другой – сделает автовладельцев заложниками ситуации.

Система с автоматическим списанием штрафов фактически уже действует, отметил автоюрист Лев Воропаев.

Судебные приставы имеют право снять средства со счетов в счет погашения долга автомобилиста.

Но сейчас водитель имеет возможность оспорить факт своего нахождения за рулем, а в случае внесения поправок – он будет лишен такой возможности.

- Мы рискуем, что сначала будут списывать штрафы, а потом предоставлять право собственнику авто что-то доказать. Любая система возврата средств, к сожалению, далеко не автоматическая. Человеку придется приложить много усилий, чтобы вернуть деньги, - отметил в беседе с «360» юрист.

Автоновости