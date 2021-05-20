Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию на Евро-2020

Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, упрощающий иностранцам въезд в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу. Им достаточно иметь при себе паспорт болельщика, билет на матч и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сообщил в Twitter оргкомитет Евро-2020 в России.

Как сообщил ТАСС директор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин, решение о безвизовом въезде иностранных болельщиков было встречено правительством России с пониманием. Он также отметил, что для иностранцев будут действовать все правила эпидемиологической безопасности, включая отрицательный тест на коронавирус, социальное дистанцирование и ношение средств защиты.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Российскую часть турнира примет Санкт-Петербург, где состоятся семь игр: Бельгия – Россия (12 июня), Польша – Словакия (14 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Швеция – Словакия (18 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), Швеция – Польша (23 июня) и четвертьфинальный матч (2 июля).

Ранее сайт KP.ru сообщал, что на сбор сборной России перед Евро-2020 прибыли 27 футболистов.