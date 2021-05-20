Палестина заявила о готовности к прямому диалогу с Израилем

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Палестина готова прекратить обстрелы Израиля и приступить к прямым переговорам с Тель-Авивом, заявил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Мы подтвердили готовность к прекращению огня и выработке встречи под эгидой международного сообщества», – сообщил Нофаль ТАСС.

По словам посла, особую роль в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной играет Россия. Дипломат отметил, что между Москвой и арабской республикой налажен постоянный контакт, чтобы при необходимости вывезти из сектора Газа всех желающих россиян.

Ранее сайт KP.ru писал, что президент России Владимир Путин распорядился эвакуировать россиян из сектора Газа. Он поручил МИД, СВР и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации.

Российский лидер также призвал к прекращению насилия с обеих сторон в конфликте между Израилем и Палестиной. Глава государства отметил, что обострение противостояния двух сторон уже привело к огромного числу жертв среди мирного населения, в том числе среди детей.

В четверг Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал жизнь детей в Газе «адом на Земле».