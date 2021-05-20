Эксперт назвал плюсы новой сторублевой купюры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов оценил редизайн 100-рублейвой купюры. Про обновление стало известно 20 мая.

Эксперт назвал плюсы, которые несет в себе изменение привычного внешнего вида 100-рублейки. Первое, что даст обновление – это защиту от подделок.

На банкноте появятся специальные рельефные метки для незрячих и слабовидящих людей. К тому же, крупные и контрастные надписи будут более заметны, и пользователи станут внимательнее в расчетах.

Что касается механизма замены денег, то беспокоиться не стоит. Эта система давно отлажена в стране.

- Механизм эмиссии давно отлажен. Изъятие старых 100-рублевых купюр будет происходит постепенно, по мере их изнашивания. Выбывшие банкноты заменят новыми, - рассказал «Известиям» Дмитрий Ферапонтов.

Обычно обновление банкнот проводится раз в 10 лет. Например, 100-рублевую купюру образца 1997 года уже модифицировали в 2004 году.

В планах ЦБ выпустить обновленные банкноты не только указанной купюры, но и других бумажных денег.

В 2022 году в обороте появятся усовершенствованные сторублевые купюры, в 2023-м - усовершенствованные 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. При этом на новых банкнотах по-прежнему останутся изображения городов России, сообщает телеканал "360".