Шотландский завод по производству виски взял на работу собаку Фото: pixabay.com

В Шотландии на завод по производству виски Grant's Whisky взяли очень необычного сотрудника - годовалого спаниеля Рокко. Он будет по запаху выявлять недостатки в древесине, из которой сделаны дубовые бочонки для выдержки напитка. Если Рокко заметит нарушения, он подаст сигнал своему куратору - сотруднику предприятия Крису Вуфу (Chris Wooff).

Перед этим собака прошла тщательную полугодовую подготовку. Вуф считает, что Рокко стал настоящим профессионалом и может с легкостью определить все неправильные оттенки запахов. Производители рассчитывают, что это позволит обеспечить идеальное качество виски, пишет Daily Mail.

Специально для Рокко на заводе построили будку. А сотрудников попросили не мешать собаке отдыхать. Между тем в компании заметили, что появление пса улучшает настроение настроение работников, и они невольно начинают улыбаться.