Первая трансляция марафона «Новое знание» набрала более пяти миллионов просмотров. Фото: официальный сайт Марафона "Новое знание" marathon.znanierussia.ru

В первый день онлайн-трансляция марафона «Новое знание» набрала более пяти миллионов просмотров. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

В день открытия марафона перед его участниками выступили, в частности, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, помощник российского лидера Андрей Фурсенко, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов и многие другие.

«Новое знание» проходит в российской столице, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде, и будет длиться три дня. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности, например, культуру, спорт, науку, промышленность или информационные технологии.

- В программе мероприятия запланировано свыше ста дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В общей сложности на марафон зарегистрировались более трех тысяч участников, - говорится в сообщении пресс-службы.

В марте в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» с участием Владимира Путина победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль предложил создания в России современную и технологичную платформу знаний, которая опиралась бы на уникальный просветительский опыт и традиции. В конце апреля президент поддержал эту идею и заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание». Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества.