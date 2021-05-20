Российские таможенники перехватили 810 килограммов героина, шедшие в Евросоюз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские таможенники и силовики совместно с коллегами из Киргизии перехватили крупную партию героина, которую контрабандисты пытались переправить из государств «золотого полумесяца» через ЕАЭС в Европейский союз. Об этом в четверг, 20 мая, говорится, на официальном сайте ФТС России.

- Из незаконного оборота изъято более 810 килограммов героина. Правоохранители задержали исполнителей, пособников и организаторов контрабандного канала из числа иностранных граждан, в том числе и граждан Евросоюза. Возбуждены уголовные дела по статье 229.1 Уголовного кодекса России, наказание по данной статье предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для привлечения к уголовной ответственности заказчиков и получателей крупной партии наркотиков, которые находятся на территории ЕС, правоохранители России обратились к европейским коллегам для проведения совместных мероприятий. В ФТС отметили, что были созданы все условия для совместной работы, однако принятие решение с европейской стороны затянулось, поэтому угроза поставок героина европейским потребителям остается достаточно высокой.