Кабинет безопасности Израиля обсуждает одностороннее прекращение огня с 21 мая Фото: REUTERS

Израильский Кабинет безопасности в ходе заседания начал обсуждение вопроса об одностороннем прекращении огня в противостоянии с боевиками из сектора Газа, которое может начаться 21 мая. Об этом в четверг, 20 мая, передает израильское государственное радио Kan, ссылаясь на свои источники.

По его информации, одностороннее прекращение огня должно вступить в силу в пятницу. Ранее 13-й канал телевидения Израиля сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит на заседании кабинета безопасности.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам израильского министра обороны Бени Ганца, Израиль готов расширить свою военную кампанию против ХАМАС «до любых пределов». Накануне местный телевизионный канал Channel 12 сообщил, что власти Израиля не пойдут перемирие с радикальным палестинским движением по меньшей мере до этой пятницы.