Умер Цзо Хуэй, китайский миллиардер

Предприниматель владел состоянием в 14,8 миллиарда долларов. Фото: KE HOLDINGS

Один из богатейших людей Китая, основатель компании KE Holdings Inc. Цзо Хуэй умер после «неожиданного обострения болезни», сообщается на сайте компании. Бизнесмену было 50 лет.

Предприниматель владел состоянием в 14,8 миллиарда долларов и входил в число 15 богатейших бизнесменов КНР. Хуэй попал в список самых богатых людей Китая после удачного выхода KE Holdings Inc. на Нью-Йорскую фондовую биржу – с момента появления там акции компании подскочили на 151%, пишет Forbes.

Основанная Хуэем KE Holdings Inc. является ведущим игроком в сфере недвижимости. Она владеет китайским брендом брокеров недвижимости Lianjia и платформой по продаже и аренде жилья Beike, отметили в компании.

Ранее сайт KP.ru сообщал о смерти одного из богатейших людей США Илая Броуда.