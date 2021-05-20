Посол России в Дании: В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин резко ответил на идею о расширении военного присутствия Соединенных Штатов в Гренландии, отметив, что в Арктике нет места НАТО и ее вооружениям. Об этом в четверг, 20 мая, пишет датская газета Berlingske.

Накануне глава МИД Гренландии Пеле Броберг заявил, что выступает за сокращение военного присутствия Дании на острове и применение «исландской модели» обороны, при которой можно оперативно вызвать американскую армию на стратегически важные позиции.

- Размещение дополнительных американских сил в Гренландии будет означает отказ Копенгагена нести ответственность за сохранение в Арктике зоны низкого напряжения. В Арктике нет места НАТО и ее вооружениям, - подчеркнул в ответ на это Владимир Барбин.

Российский посол отметил, что Москву обвиняют в милитаризации Арктики за то, что она развивает там старые базы и строит новые, но на деле такая деятельность осуществляется в пределах госграниц РФ.

Высказывание Броберга об «исландской модели» обороны раскритиковал также бывший контр-адмирал ВС Дании Торбен Эртинг Йоргенсен. Он назвал слова главы МИД Гренландии «невежливыми, бестактными и опасными»