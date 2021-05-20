Консультант по этикету объяснила промах Зеленского с русской косовороткой в День вышиванки Фото: СОЦСЕТИ

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила, как получилось, что президент Украины поздравил страну с Днем вышиванки в русской косоворотке.

Эксперт полагает, что, скорее всего, ошибка произошла из-за самонадеянности главу Украины. Владимир Зеленский не до конца разбирается в данных вопросах, но не считает необходимым консультироваться со специалистами.

- Подбором гардероба, конечно, должна заниматься служба протокола. Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, так как он сам непрофессионал в своем деле. Профессиональный политик доверяет такие вопросы специалистам, -отметила в беседе с Life.ru эксперт.

Вышиванка должна была получить одобрение службы протокола. Официальное лицо не может допускать таких ошибок.

- Возможно ему и не пришла в голову мысль, что нужно показать косоворотку службе протокола. Раз прыгнул в президенты, то и с вышиванкой справиться под силу. Служба протокола также должна была отследить данный момент, - заключила Николаева.

Эксперт подчеркнула, что оплошность украинского лидера лишний раз доказывает, что народы России и Украины очень близки, сколько бы не пытались опровергнуть в Киеве.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в своем аккаунте в Instagram. Но некоторым подписчикам, при внимательном рассмотрении фото, показалось странным, что президент Украины надел в такой праздник русскую косоворотку.