РПЦ призвала не считать вакцинацию грехом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители РПЦ развеяли опасения тех, кто отказывается от вакцинации, считая ее грехом. В церкви призвали оставить право выбора, прививаться от коронавирусной инфекции или нет, за каждым человеком. Об этом в четверг, 20 мая, говорится в итоговом документе прошедшего в Сретенской академии круглого стола, посвященного данной теме, опубликованного на официальном сайте РПЦ.

В данном мероприятии приняли участие архиереи и священнослужители церкви, ученые, медики, общественные деятели, а также православные активисты.

- Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее – индивидуальное решение, которое человек принимает на основе личных убеждений, знаний и опыта, - говорится в сообщении.

Участники круглого стола подчеркивают, что распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с грехом и конспирологических утверждений о якобы чипировании с помощью вакцин является недопустимым и греховным.

Единственное, что смутило церковное сообщение, - это использование при создании вакцин клеточных культур, полученных из эмбриональных человеческих клеток. Участники круглого стола попросили фармацевтов отыскать возможность применения технологий, исключающих использование таких клеточных культур.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне правительство России предложило включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок.