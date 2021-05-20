Путин присвоил 12 городам России звание «Город трудовой доблести» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин присвоил 12 городам страны звание «Город трудовой доблести». Об этом в четверг, 20 мая, говорится на официальном сайте Кремля.

- Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» присвоить 12 городам за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленный в этих городах трудовой героизм и самоотверженность, - говорится в указе главы государства.

В список городов вошли Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава государства Владимир Путин заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать и извратить нашу историю, пересмотреть роль Красной армии в победе над фашизмом.