В России планируют создать стоп-лист отказавшихся от азартных игр Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России планируют создать единый список азартных игроков, которые решили отказаться от игр и попросили внести себя в стоп-листы в казино, у букмекеров и в онлайн-тотализаторах. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила Ассоциации юристов России на своем официальном сайте.

Бывший азартный игрок может по своей инициативе внести свое имя в этот список, либо этого могут добиться его родственники через суд. Данную инициативу уже одобрила правительственная подкомиссия по совершенствованию контрольных функций органов власти.

- Проект закона предполагает формирование единого списка россиян, отказавшихся от участия в азартных играх. Ни в казино, ни в букмекерских конторах, ни в онлайн-тотализаторах у граждан не будут принимать ставки, - объяснил председатель правления Ассоциации Владимир Груздев.

Если включение в данный стоп-лист идет через решение суда, человек будет признан ограничено дееспособным, что предполагает установление попечительства над ним.

Владимир Груздев также отметил, что суд может ограничить дееспособность при установлении, что результатом пристрастия к азартным играм явилось тяжелое материальное положение семьи азартного игрока. Если человек самостоятельно и добровольно попросит включить себя в данный список, то подать заявление об исключении он сможет не ранее чем через год.