Горбачёв впервые прокомментировал смерть Лигачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв впервые прокомментировал смерть бывшего первого секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. В беседе с обозревателем сайта kp.ru Александром Гамовым политик назвал Лигачева выдающимся человеком, очень преданным партии.

Напомним, Егор Кузьмич Лигачев, возглавлявшего Томскую область при СССР, умер 7 мая. В декабре прошлого года он отметил свое 100-летие.

- Знаю, что он умер. Выдающийся был человек. Очень был предан партии, ей служил. Но, вместе с тем, он был таких консервативных настроений. И этой своей линии придерживался, - отметил Горбачёв.

Михаил Горбачёв также сравнил Егора Лигачева и советского ученого, одного из создателей первой в СССР водородной бомбы, Андрея Сахарова. Экс-президент Советского Союза отметил, что это были два совершенно разных человека, которые имели и защищали свою позицию, отстаивали свои взгляды.

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