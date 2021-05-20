Горбачёв высказал своё мнение о Сахарове Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв в беседе с обозревателем сайта kp.ru Александром Гамовым рассказал о своем отношении к советскому ученому Андрею Сахарову – одному из создателей первой в СССР водородной бомбы. Бывший политик отметил, что ценил Сахарова за преданность России.

- Я ценил его за преданность России. Он очень активно защищал людей, которые честно и добросовестно служили России (Горбачёв, видимо, имеет ввиду Советский Союз в целом. – прим.ред). Это не отберешь у него. Поэтому это все я поддержал, - отметил Михаил Горбачёв.

Как ранее писал сайт Kp.ru, бывший президент СССР также впервые прокомментировал смерть Егора Лигачева, отметив, что это был выдающийся человек. Михаил Горбачёв подчеркнул, что и он, и Сахаров всегда защищали свою позицию, отстаивали свои взгляды.

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