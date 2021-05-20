Горбачев о памятнике Егору Лигачеву: Думаю, поставят. Он заслуживает Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв считает, что скончавшийся бывший первый секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев заслуживает памятника в свою честь. Такое мнение бывший политик выразил в беседе с обозревателем сайта kp.ru Александром Гамовым в четверг, 20 мая.

- Тут это все зависит от ситуации. Это вопрос истории. Я даже не знал, что нет памятника. Я думаю, памятник поставят. Он заслуживает, - отметил он.

Михаил Горбачёв добавил, что Егор Лигачев, как и советский ученый Андрей Сахаров были интересными, самостоятельными, независимыми людьми, которые заслуживают уважения и памяти о себе.

Ранее в интервью kp.ru экс-президент Советского Союза также рассказал о своем отношении к одному из создателей первой в СССР водородной бомбы Андрею Сахарову, отметив, что очень ценил ученого за преданность России.

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