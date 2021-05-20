В США заявили о «косвенных доказательствах» происхождения коронавируса из лаборатории Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республиканцы из комитета палаты представителей Соединенных Штатов по разведке заявили о наличии «серьезных косвенных доказательств» того, вспышка коронавирусной инфекции в прошлом году могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Об этом в четверг, 20 мая, говорится в опубликованном на сайте комитета докладе.

В докладе утверждается, что «отсутствие сотрудничества» с китайской стороны препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника коронавирусной инфекции.

- Есть косвенные доказательства в виде информации о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий, а также предупреждения американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения правил безопасности, - говорится в публикации.

Как сообщал сайт kp.ru, в марте ВОЗ обнародовала доклад международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения новой коронавирусной инфекции. В докладе утечку коронавируса из лаборатории назвали «крайне маловероятной». ВОЗ также сообщила, что инфекция, вероятнее всего, передалась человеку от летучих мышей через другое животное.