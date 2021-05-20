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Здоровье20 мая 2021 22:31

Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса

В России есть случаи заражения «индийским» штаммом коронавируса, но они не несут опасности
Ксения АНУФРИЕВА
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Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса

Попова заявила, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российская вакцины защищают от всех штаммов новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 20 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный государственный санитарный врач России отметила, что на территории страны уже есть случаи заражения «индийским» штаммов коронавируса, однако самой опасной мутации, распространенной в Индии, в нашем государстве нет.

- «Индийский» коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них с самыми значимыми мутациями пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет. Больше десяти сегодня будет уже индийских штаммов в России, но это обычная история. Наши вакцины защищают от всех штаммов, сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций. И пока каких-то значимых рисков мы для себя не видим, - подчеркнула Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Глава Роспотребнадзора отметила, что российские тест-системы обнаруживают все существующие на данный момент мутации коронавируса.

Ранее сайт kp.ru писал, что по словам Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, а продление майских праздников позволило избежать роста заболеваемости инфекцией.

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