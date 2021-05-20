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В мире20 мая 2021 22:50

Глава МИД Палестины назвал недостаточным прекращение огня со стороны Израиля

Израиль принял решение о прекращении ударов по сектору Газа
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава МИД Палестины назвал недостаточным прекращение огня со стороны Израиля

Глава МИД Палестины назвал недостаточным прекращение огня со стороны Израиля

Фото: REUTERS

Объявление Израилем о прекращении огня в одностороннем порядке – это хороший знак, однако данного шага будет недостаточно, ведь ключевой вопрос конфликта – Иерусалим. Об этом в четверг, 20 мая, заявил глава палестинского министерства иностранных дел Рияд аль-Малики в ходе беседы с журналистами в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

- Может, они объявят перемирие в одностороннем порядке. Это хорошо, что массовые убийства, агрессия остановятся. Однако этого совершенного недостаточно, ключевой вопрос – Иерусалим, - отметил министр.

Сегодня вечером израильский кабинет безопасности официально подтвердил, что принял инициативу Египта по взаимному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта.

Ранее в российском министерстве иностранных дел сообщили, что РФ осуждает применение силы в отношении мирных жителей Израиля и Палестины и призывает немедленно прекратить конфронтацию.