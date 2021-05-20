В США ожидают нашествие цикад

Восток США ждет массовое нашествие цикад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Восточные штаты США готовятся к нашествию миллиардов, если не триллионов так называемых периодических цикад, которые этой весной проснулись после зимней спячки, длившейся целых 17 лет.

Этот вид насекомых обитает в 15 штатах на востоке страны и в Вашингтоне (округ Колумбия), в мае там уже появилось множество певчих цикад, больше всего – в Мичигане и Западной Вирджинии.

По оценкам экспертов, с одного гектара земли появились около полутора миллиона насекомых, а через несколько недель вся поверхность будет усыпана «цикадным ковром».

«Это просто захватывающее событие. Подобного нет на всей планете Земля, даже во всей Вселенной. Это единственное место, где есть цикады с 13-летним и 17-летним циклом, которые появляются миллиардами, если не триллионами», - говорит энтомолог Майкл Рупп.

Специалист подчеркнул, что цикады – «это не саранча», они совершенно безвредны, «не кусают и не жалят», поэтому не стоит их бояться. Эти стрекочущие насекомые сами становятся легкой добычей для птиц и грызунов, а выживают за счет количества. По его словам, американцам выпал уникальный шанс наблюдать за «событием более интересным, чем эпизод «Игры престолов».