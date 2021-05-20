ХАМАС пообещал соблюдать перемирие, если его будет придерживаться Израиль

Пока обстрелы с обеих сторон продолжаются Фото: REUTERS

Палестинское радикальное движение ХАМАС будет соблюдать перемирие, если Израиль тоже станет его придерживаться. Об этом заявил журналистам Тахер Ан-Ноно – советник главы политбюро ХАМАС по связям с общественностью и СМИ.

«Египет проинформировал нас о том, что было достигнуто соглашение о взаимном и одновременном прекращении огня в секторе Газа начиная с двух часов ночи пятницы, 21 мая 2021 года. Палестинское сопротивление будет соблюдать это соглашение, если оккупанты будут его придерживаться», - сказал он.

Со своей стороны, член политбюро Демократического фронт освобождения Палестины Талаль Абу Зарифа сообщил РИА Новости, что о начале перемирия уже известили все палестинские группировки.

Тем временем канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила решение кабинета безопасности о перемирии с ХАМАС

«Кабинет согласился принять египетскую инициативу о двустороннем прекращении огня без каких-либо условий», - цитирует заявление канцелярии газета Haaretz.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 20 мая, в Израиле было принято решение прекратить огонь по контролируемому палестинским движением сектору Газа, перемирие вступает в силу этой ночью, в 02:00 (мск). Пока же, по данным арабских телеканалов, обстрелы с обеих сторон продолжаются.