Генсек ООН призвал Израиль и ХАМАС соблюдать перемирие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренность о прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, призвав обе стороны соблюдать перемирие.

«После одиннадцати дней кровопролитных военных действий я приветствую прекращение огня между сектором Газа и Израилем», - сказал генсек ООН, выступая перед журналистами.

Антониу Гутерриш также выразил «глубочайшие соболезнования семьям погибших и их родным». Он добавил, что после стабилизации перемирия нужно снова запустить мирный процесс по Ближнему Востоку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 20 мая, в Израиле было принято решение прекратить огонь по контролируемому палестинским движением сектору Газа, перемирие вступило в силу этой ночью, в 02:00 (мск). ХАМАС пообещал соблюдать перемирие, если его будет придерживаться Израиль.