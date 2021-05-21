В России выявили больше десяти случаев индийского штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 20 мая, рассказала, что в нашей стране на сегодняшний день выявлено уже больше десяти случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса.

Однако гораздо больше тех, кто заразился «британским» типом COVID-19 – свыше 550 случаев с начала его распространения, а число россиян, подцепивших южноафриканский штамм коронавирусной инфекции, по словам главного санитарного врача России, «уже измеряется десятками».

Об этом Анна Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», отметив, что рост количества заражений новыми завезенными из-за границы штаммами – уже «обычная история».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора говорила, что в стране уже появились случаи заражения «индийским» штаммом, но самой опасной «индийской» мутации заболевания в стране не выявлено. Кроме того, Анна Попова заверила, что все разработанные в России вакцины эффективно защищают от всех штаммов коронавируса.