Манижа в финале Евровидения — 2021 выступит под пятым номером

Финал конкурса пройдет 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме Фото: REUTERS

К этому часу определились все 26 участников финала международного музыкального конкурса «Евровидение — 2021», и организаторы мероприятия определили порядок, в котором исполнители будут выходить на сцену. Представляющая Россию певица Манижа выступит под пятым номером.

Финал песенного конкурса пройдет 22 мая на арене концертного зала Ahoy в Роттердаме. В нем примут участие по десять победителей двух полуфиналов, а также представители пяти стран-основательниц «Евровидения» – Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции. 26-й участник – представитель Нидерландов, как принимающей в этом году конкурс страны.

Определились все участники финала Евровидения Фото: принтскрин видео.

По итогам двух полуфиналов в финале выступят музыканты из: Азербайджана,

Албании,

Бельгии,

Болгарии,

Греции,

Израиля,

Исландии,

Кипра,

Литвы,

Мальты,

Молдавии,

Норвегии,

Португалии,

России,

Сан-Марино,

Сербии,

Швеции,

Украины,

Финляндии,

Швейцарии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») попала в финал конкурса. Она выступала под третьим номером после представителей Литвы и Словении.в Роттердаме. Наша вокалистка с песней Russian Woman («Русская женщина») выступала в первом полуфинале под третьим номером.

Известный российский певец и композитор Петр Налич, который представлял Россию на Евровидении в 2010 году, считает, что у нее высокие шансы на победу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый полуфинал шоу «Евровидение-2021»: самобытные Россия и Украина на фоне бледных суррогатов, фриков и самоповторов

Певица из России легко прошла в финал — что и требовалось доказать (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Почему певица Манижа с песней «Русская женщина» — идеальный выбор для России на «Евровидении»

Вокалистка, родившаяся в Душанбе и жившая в Лондоне, поедет в Роттердам на песенный конкурс. Певица еще в детстве выиграла массу вокальных конкурсов, начала писать музыку сама, давно закрепилась в топ-чартах всех музыкальных площадок страны и честно заслужила место на большой сцене (подробности).