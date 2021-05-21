Полиция Эквадора обнаружила кокаин в бананах, предназначавшихся к отправке в Россию

Полиция Эквадора обнаружила крупную партию кокаина в бананах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Эквадора обнаружила 805 брикетов кокаина в грузе бананов, который предназнался к отправке в Россию и Бельгию, передает телеканал Ecuavisa со ссылкой на неназванные источники в администрации крупнейшего города страны Гуаякиль, расположенного на тихоокеанском побережье.

По словам собеседников канала, крупная партия наркотиков была обнаружена на борту одного из судов в порту мегаполиса. Кокаин конфискован, сколько – не уточняется. В городской администрации только отметили, что стоимость найденной партии наркотиков сотрудники правоохранительных органов оценивают в несколько миллионов долларов.

Стоит отметить, что наркоторговцы нередко прячут свой «товар» именно в бананах. Кроме того, время от времени контрабандисты по ошибке рассылают наркотики по продуктовым магазинам. Например, как ранее писал сайт kp.ru, кокаин в коробках с бананами неоднократно находили на сладах в супермаркетах Германии.