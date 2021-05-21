В Японии эвакуируют людей из-за сильных ливней

Эвакуацию проводят в связи с угрозой схода оползней и разлива рек из-за сильных ливней Фото: REUTERS

На западе Японии местные власти предупредили людей о необходимости срочно эвакуироваться в связи с угрозой схода оползней и разлива рек из-за сильных ливней.

Уведомление о необходимости покинуть свои дома получили по меньшей мере 14 тысяч жителей двух префектур: 12 тысяч человек в префектуре Вакаяма и около двух тысяч – в Осаке, передает японский телеканал NHK.

По прогнозам национального метеорологического управления Японии, всего за сутки в некоторых западных районах страны может выпасть от 100 до 200 миллиметров осадков. В результате реки могут выйти из берегов и затопить жилые дома.