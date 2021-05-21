Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу

В секторе Газа празднуют «победу сопротивления» Фото: REUTERS

Этой ночью вступил в силу режим прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вечером в Тель-Авиве было принято решение прекратить огонь по контролируемому движением сектору Газа, перемирие вступило в 02:00 по местному времени (совпадает с московским). ХАМАС пообещал соблюдать перемирие, если его будет придерживаться Израиль.

В анклаве сейчас грандиозный праздник. Тысячи жителей Газы вышли на улицы Рамаллы, чтобы отметить «победу сопротивления» в битве, которую палестинские группировки назвали «Сейф аль-Кудс» («Меч Иерусалима»), передает телеканал Al-Aqsa. Палестинцы обнимаются, поют, запускают салюты в честь прекращения военных действий.

Между тем, Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter сообщила, что примерно за 20 минут до «часа Х» (двух часов ночи) со стороны сектора Газа было выпущено несколько ракет по южной части еврейского государства.