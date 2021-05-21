Байден пообещал Нетаньяху помочь восстановить «Железный купол»

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты помогут Израилю восстановить его систему противоракетной обороны (ПВО) «Железный купол». По словам главы Белого дома, такое обещание он дал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора с ним.

«Я подтвердил ему свою полную поддержку в восстановлении израильской системы «Железный купол», чтобы быть уверенными в безопасности и защите в будущем», - объявил Байден журналистам, рассказывая о беседе с Нетаньяху.

Напомним, как писал сайт kp.ru, этой ночью вступил в силу режим прекращении огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта.

За одиннадцать дней военных действий, по подсчетам израильской Армии обороны, со стороны сектора Газа было выпущено около 4,34 тысячи ракет, причем на территории анклава упали примерно 640 из них. Израиль оценивает эффективность работы своей системы ПРО «Железный купол» в 90%.

С начала обострения конфликта (10 мая) погибли 12 израильтян, более 50 получили серьезные ранения. В результате ответных авиаударов погибли 232 палестинца, в том числе 65 детей. Пострадали около 1,9 тысячи человек.