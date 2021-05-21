Минобороны России напомнило Чехии о роли Красной Армии в освобождении от фашистов

В Чехии пытаются умалить решающую роль советских воинов в освобождении этой страны Фото: Министерство обороны РФ

На сайте министерства обороны России открылся новый раздел, где ведомство в рамках своего проекта «Без срока давности» опубликовало рассекреченные архивные документы о решающей роли Красной Армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Раздел озаглавлен: «…и Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить». В нем представлены материалы о боях по освобождению Праги, о героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли, и об исторической правде, попытки исказить и переписать которую, как с сожалением отметили в российском Минобороны, не прекращаются в этой стране.

Мемориальная доска со словами благодарности в адрес Красной Армии на здании ратуши в Праге Фото: Министерство обороны РФ

«На протяжении последних лет в угоду политической конъектуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной Армии при освобождении страны в годы Второй Мировой войны», - констатировали в ведомстве.

В стране реконструируют памятники советским воинам, мемориальные и музейные комплексы, посвященных мужеству и героизму павших при освобождении Чехии красноармейцев.

Староместская ратуша в Праге, на которой в 1946 году была открыта мемориальная доска. В 2017-м ее демонтировали и на место до сих пор не вернули Фото: Министерство обороны РФ

«Происходит замена скульптур и экспонатов, убираются элементы с символикой, намеренно скрываются и размываются упоминания о решающей роли Красной Армии», - указали в российском Минобороны.

Например, установленную в 1946 году на Староместской ратуше в Праге мемориальную доску со словами благодарности в адрес советских воинов-освободителей в 2017-м ее демонтировали якобы «на реконструкцию» и на место до сих пор не вернули.

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