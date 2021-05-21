Минобороны России напомнило Чехии о роли Красной Армии в освобождении от фашистов

В Чехии пытаются умалить решающую роль советских воинов в освобождении этой страны Фото: Министерство обороны РФ

На сайте министерства обороны России открылся новый раздел, где ведомство в рамках своего проекта «Без срока давности» опубликовало рассекреченные архивные документы о решающей роли Красной Армии в освобождении Чехии от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

Раздел озаглавлен: «…и Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить». В нем представлены материалы о боях по освобождению Праги, о героях-красноармейцах, павших за свободу и независимость чешской земли, и об исторической правде, попытки исказить и переписать которую, как с сожалением отметили в российском Минобороны, не прекращаются в этой стране.